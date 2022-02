Non ne ha la lingua di chi parla chiaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne ha la lingua di chi parla chiaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PELI

Significato/Curiosità : Non ne ha la lingua di chi parla chiaro

lingua romena slave, specialmente a livello regionale. La lingua romena viene parlata come lingua madre da più di 24 milioni di persone in Romania, Moldavia e in diverse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con lingua; parla; chiaro; Un lingua ggio per addetti ai lavori; Una lingua con gli ideogrammi; Regione del sud della Francia in cui si parlava l antica lingua provenzale; Raccoglie lemmi di una lingua regionale; Lo rompe chi parla ; Regione del sud della Francia in cui si parla va l antica lingua provenzale; Improvvisata nel parla re; Lungaggine nel parla re; Albero dal legno chiaro ; Pronunciare in modo chiaro e distinto; chiaro , scontato; Si fa chiaro all alba; Cerca nelle Definizioni