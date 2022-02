Nome comune a tanti teatri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome comune a tanti teatri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLITEAMA

Significato/Curiosità : Nome comune a tanti teatri

Teatro alla Scala Regio Ducal Teatro, costruito nel 1717 a spese della nobiltà milanese su progetto di Gian Domenico Barbieri. Per il palcoscenico di questi teatri furono commissionate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con nome; comune; tanti; teatri; Altro nome dello scirocco; Il nome del cantautore Van De Sfroos; Il nome del compositore Orff; nome di missili Usa; Il comune friulano con la fonte Pudia; comune laziale creato nel 1935; Un comune anatide; Insoliti, fuori del comune ; tanti , parecchi; Cantanti come José Carreras; Facoltosi, benestanti ; I Baltici abitanti di Tallinn; Sono sovrapposti nei teatri ; Porta in vari teatri ; teatri all aperto; Anfiteatri con gradinate; Cerca nelle Definizioni