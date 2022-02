Nave da guerra romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave da guerra romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIREME

Significato/Curiosità : Nave da guerra romana

Guerre puniche 255 a.C. Roma portò la guerra in Africa. Cartagine venne sconfitta nella Battaglia di Capo Ecnomo da una grande flotta romana appositamente approntata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

