La musica con la samba e la bossa nova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La musica con la samba e la bossa nova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BRASILIANA

Significato/Curiosità : La musica con la samba e la bossa nova

bossa nova (disambigua). La bossa nova è un genere musicale, nato in Brasile alla fine degli anni '50, che trae origine dal samba, in particolare nella forma detta samba canção ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con musica; samba; bossa; nova; La Banda che propone divertenti numeri musica li; L Oscar della musica leggera; Un diffuso genere musica le; Il genere musica le di Berge e di Schönberg; La bossa derivata dal samba ; Tutti vi ballano la samba ; Le bocce per suonare la samba ; Le due bocce che si agitano per suonare la samba ; La bossa derivata dal samba; Il bossa ri della TV; Celebre canzone bossa nova: __ de Ipanema por; Gli inventori della bossa nova; L arte in cui eccelse Canova ; Luogo... per abiti da rinnova re; Noto quartiere di Genova ; Un energia non rinnova bile; Cerca nelle Definizioni