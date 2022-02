Minnelli in Cabaret - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minnelli in Cabaret. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIZA

Significato/Curiosità : Minnelli in Cabaret

Altre definizioni con minnelli; cabaret; __ minnelli , Oscar per Cabaret; minnelli __ attrice e cantante; La minnelli di Cabaret; Il film per il quale Liza minnelli ha avuto l'Oscar; Il cabaret tista Vergassola; __ Izzo: attore, cabaret tista e conduttore televisivo; __ Minnelli, Oscar per cabaret ; Un genere teatrale con musica, balli e cabaret ; Cerca nelle Definizioni