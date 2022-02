Un marchio su molte penne biro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un marchio su molte penne biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIC

Significato/Curiosità : Un marchio su molte penne biro

Penna (scrittura) richiesero un altro brevetto, e costituirono la "penne Bíró di Argentina". Nell'estate 1943 furono disponibili i primi modelli commerciali. Le penne a sfera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con marchio; molte; penne; biro; Nel marchio Volkswagen; marchio di un azienda; Un marchio di fotocamere; marchio di biro; molte plice, non unitario; Aggirano molte città; È gommato in molte buste; L impressionista che dipinse molte ballerine; Piccole penne ; Associa numerose penne nere; Mammifero il cui pelo è usato nei penne lli; Un sosia fatto a penne llo; Custodie per biro e matite; Il serbatoio della biro ; Parte della biro ; Marchio di biro ; Cerca nelle Definizioni