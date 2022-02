Lo si manovra dal Quartier Generale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si manovra dal Quartier Generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESERCITO

Significato/Curiosità : Lo si manovra dal Quartier Generale

Battaglia di Tannenberg (1914) (sezione La manovra d'accerchiamento tedesca) invitandolo a proseguire la manovra secondo i piani. Un nuovo contrasto sorse quando al Quartier Generale giunse notizia che il Generale von François aveva nuovamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

