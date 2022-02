I mammiferi terrestri ne hanno quattro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mammiferi terrestri ne hanno quattro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARTI

Significato/Curiosità : I mammiferi terrestri ne hanno quattro

Mammalia (reindirizzamento da mammiferi) I mammiferi sono stati fondamentali per la storia dell'uomo, mammifero anch'esso: gli uomini primitivi si nutrivano della carne di altri mammiferi e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

