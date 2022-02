Un linguaggio per addetti ai lavori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un linguaggio per addetti ai lavori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SLANG

Significato/Curiosità : Un linguaggio per addetti ai lavori

HACCP (categoria Sicurezza del lavoro) specialisti in igiene, microbiologi, tecnologi alimentari, addetti ai processi di lavorazione e addetti con esperienza in materia di igiene sugli impianti e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con linguaggio; addetti; lavori; Sussulto di sorpresa... nel linguaggio dei fumetti; Gli elementi del linguaggio articolato; Smisurato... detto nel linguaggio dei giovani; Lo sono certi impedimenti nel linguaggio burocratico; Ferrovieri addetti agli scambi; Esposizioni da addetti ai lavori; Gli uomini addetti a trainare il risciò; Soldati addetti ai pezzi; Ospitava i condannati ai lavori forzati; Ospitano capolavori o rarità; I lavori autostradali causano quello del traffico; Esposizioni da addetti ai lavori ; Cerca nelle Definizioni