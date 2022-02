Dà lezioni in parrocchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà lezioni in parrocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CATECHISTA

Significato/Curiosità : Da lezioni in parrocchia

San Cataldo (Italia) (categoria P625 letta da Wikidata) territorio della parrocchia sono: La chiesa della Madonna della Catena voluta dal notaio Salvatore Baglio. Nel 1949 fu elevata a parrocchia e nel 2000 il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

