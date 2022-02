Lato opposto ad un angolo retto in un triangolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lato opposto ad un angolo retto in un triangolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPOTENUSA

Significato/Curiosità : Lato opposto ad un angolo retto in un triangolo

Criteri di congruenza dei triangoli generalizzato nella forma due triangoli sono congruenti se hanno un angolo, uno dei lati ad esso adiacenti e il Lato ad esso opposto ordinatamente congruenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

