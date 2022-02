Ai lati del Nepal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ai lati del Nepal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NL

Significato/Curiosità : Ai lati del Nepal

Makalu (categoria Montagne del Nepal) Il Makalu (chiamato ufficialmente in Nepal ?????; in Cina Makaru; in cinese: ????, in Pinyin: Makalu Shan) è la quinta montagna più alta della Terra con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

