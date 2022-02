Intenso movimento di persone e di veicoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intenso movimento di persone e di veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAFFICO

Significato/Curiosità : Intenso movimento di persone e di veicoli

Sessantotto (reindirizzamento da movimento del Sessantotto) Sessantotto (o movimento del Sessantotto) indica un fenomeno socio-culturale avvenuto negli anni a cavallo del 1968, nei quali grandi movimenti di massa socialmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con intenso; movimento; persone; veicoli; L intenso abbaiare d una muta; Molto intenso e profondo; Via d intenso traffico; Profumo intenso e gradevole; Un movimento ... per nulla gradito; Come la pala dell elica in movimento ; movimento politico francese degli Anni 50; Il movimento che aiuta chi ci sente poco a capire; Un gruppo di tre persone ; persone non determinate; È propria delle persone false e ipocrite; Un indagine medica effettuata su un gruppo di persone ; Luogo destinato al transito dei veicoli ; I veicoli che fanno la spola; veicoli con tre ruote; Mettere sui veicoli ; Cerca nelle Definizioni