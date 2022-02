Dà inizio alla battaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà inizio alla battaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTACCO

Significato/Curiosità : Da inizio alla battaglia

Bismarck (nave da battaglia) del 24 maggio 1941 l'Hood apriva il fuoco sul Prinz Eugen, dando inizio alla battaglia dello Stretto di Danimarca. La Hood venne centrata, nella parte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

