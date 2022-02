Infuso in bustine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infuso in bustine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TE

Significato/Curiosità : Infuso in bustine

Tè (sezione Etimologia e derivazioni in altre lingue) consistente in un Infuso o decotto ricavato dalle foglie della Camellia sinensis, una pianta legnosa che viene oggi coltivata in Cina, ma anche in Bangladesh ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con infuso; bustine; Un infuso naturale; Un infuso ... da salotto; infuso simile al te; Un infuso calmante; __ profumate: si tengono in bustine sigillate; bustine di aghi; Una bevanda in bustine ; Cerca nelle Definizioni