Impedisce il normale sviluppo corporeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impedisce il normale sviluppo corporeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NANISMO

Significato/Curiosità : Impedisce il normale sviluppo corporeo

