Grosso uccello di palude - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : AIRONE

Significato/Curiosità : Grosso uccello di palude

Balaeniceps rex (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) grandi paludi dal Sudan allo Zambia. Il becco a scarpa si distingue per la mole notevole, il collo tarchiato e la grossa testa. È un uccello alto, la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con grosso; uccello; palude; grosso fiore giallo; Difeso da un pezzo grosso ; Un grosso veicolo militare; Se fosse più grosso , sto canto sacro finirebbe in tavola; Un uccello con la cresta; uccello che segue la scia delle navi; Un uccello variopinto diffuso nelle estreme regioni dell America del Sud; Un uccello che non fa il nido; Morbo di palude ; Il tanfo nauseabondo proveniente da una palude ; La palude in cui Ercole uccise l Idra; Sono vicine in palude ;