In grano e avena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In grano e avena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AN

Significato/Curiosità : In grano e avena

Fiocchi d'avena I fiocchi d'avena sono un alimento di origine vegetale a base di cereali. L'avena, così come gli altri cereali, ha un involucro duro e non commestibile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con grano; avena; Relativa alla coltivazione di grano e frumento; Cibo da sgrano cchiare; Fascine di grano ; I fiocchi di grano turco a colazione; Nel grano e nell avena ; Cristina D'avena esordì cantandone il valzer; Lo condussero Pietro Ubaldi e Cristina D'avena ; Il grano lo è al pari dell'avena ; Cerca nelle Definizioni