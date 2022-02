Generale romano famoso per i suoi banchetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generale romano famoso per i suoi banchetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUCULLO

Significato/Curiosità : Generale romano famoso per i suoi banchetti

Banchetto omerica, la mensa del banchetto era il centro dell'istituzione sociale; nella Grecia classica, i banchetti pubblici riunivano i cittadini attorno a interessi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con generale; romano; famoso; suoi; banchetti; Il generale dei Romani che sconfisse Alarico a Verona; Il generale dei Romani che sconfisse Alarico a Verona; Nino generale protagonista del Risorgimento; Una cosa in generale ; Città della Provenza con un famoso anfiteatro romano ; Quello di Carlo Magno fu romano ; L imperatore romano figlio di Vespasiano; L imperatore romano a cui succedette Vitellio; La gode chi è famoso ; Un film che narra la vita di un personaggio famoso ; famoso tennista serbo; L Emir famoso regista; 1 suoi lupi sono bipedi; Le evita chi riesce a... farsi solo i fatti suoi ; Ha i suoi limiti; Dai suoi segni si traggono gli oroscopi; Luoghi per banchetti ; banchetti classici; Si attiva per la riuscita di feste e banchetti ; banchetti ma anche tavole rotonde; Cerca nelle Definizioni