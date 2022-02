E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPLETO

Significato/Curiosità : E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto

Gonna (categoria P1417 letta da Wikidata) permettono di far respirare le gambe e di “coprirle” al tempo stesso. Al contrario, per l'inverno esistono gonne in tessuto di velluto, molto calde per proteggere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

complèto agg. e s. m. dal lat. completus, part. pass. di complere «compiere»; in alcune : l’autobus era al c., il teatro è al c. (ma anche, spesso, è c., era completo, cioè pieno, senza più posti liberi); di assemblee, riunioni e sim. quando sono presenti tutti i CATEGORIA: MODA completo kom'plto dal lat. completus, part. pass. di complere 'compiere'; come s. m., nel sign. 2, dal fr. complet. - ¦ agg. 1. a. che ha tutte le sue parti compiuto, di locale o vettura che non può contenere altre persone: cinema, autobus c. al gran completo, esaurito, pieno, saturo. libero, vuoto. 2. riferito a persona, che ha tutte le

