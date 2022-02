Il Fondo per arte e ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Fondo per arte e ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAI

Significato/Curiosità : Il Fondo per arte e ambiente

Fondo ambiente Italiano Il FAI - Fondo ambiente Italiano è una fondazione italiana senza scopo di lucro, sorta nel 1975 con l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con fondo; arte; ambiente; In fondo all androne; Più è profondo , più è pesante; Si ancorano al fondo ; In fondo al paese; Una parte del Mediterraneo; Parte posteriore dello scheletro del piede; L arte in cui eccelse Canova; Lo slancio preso alla parte nza; Quella di vetro è un ambiente protettissimo; ambiente in secondo piano sulla scena; ambiente di un edificio; Brian, inventore della musica d ambiente ; Cerca nelle Definizioni