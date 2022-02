Un foglio molto costoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un foglio molto costoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Un foglio molto costoso

Seupa à la vapelenentse prevede l'uso del pane bianco raffermo, perché in passato era molto costoso e la zuppa era un modo per non sprecarlo. Nel comune di Valpelline l’ultimo fine ...