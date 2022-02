_ Faso, Stato dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Faso, Stato dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BURKINA

Significato/Curiosità : _ Faso, Stato dell Africa

Burkina Faso 066667 Il Burkina Faso (IPA: [bur'kina 'fazo]), fino al 1984, Alto Volta (in francese Haute-Volta), è uno Stato indipendente dell'Africa occidentale privo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con faso; stato; dell; africa; Il faso piccolo stato africano; Il Sankara che è stato Presidente del Burkina faso ; Ora è il Burkina faso ; Oggi è detto Burkina faso ; Lo stato USA con Detroit; stato africano con Freetown; Lo stato con Colombo; Detestato , inviso; I rifugi dell e faine; I monti lo sono dell a Terra; Gli avversari dell e colombe nei dibattiti politici; I confini dell a Lituania; Stato africa no con Freetown; Lo Stato africa no con capitale Kampala; Uno Stato dell africa ; I venti che soffiano dall africa all America; Cerca nelle Definizioni