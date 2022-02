Fanno paccheri e trofie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno paccheri e trofie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PASTAI

Significato/Curiosità : Fanno paccheri e trofie

trofie il nome di trofie "bastarde", il cui gusto è più dolce delle trofie normali o bianche. Si possono anche mischiare trofie bianche a trofie di castagne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

