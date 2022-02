Un evento da svolta storica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un evento da svolta storica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PIETRA MILIARE

Significato/Curiosità : Un evento da svolta storica

Giochi olimpici antichi (categoria P1417 letta da Wikidata) erano sospese da una tregua e inoltre furono usate da vari storici di lingua greca come riferimento cronologico per datare gli eventi. L'origine degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Una svolta nella regata; Lo è una gara svolta in uno stadio coperto; Si imbocca svolta ndovi; Attività svolta nelle torri degli aeroporti; storica località in provincia di Treviso; storica Casa discografica statunitense; Il resto di un animale vissuto in era preistorica ; Regione storica che si cita insieme alla Lorena;