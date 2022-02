Esonero, dispensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esonero, dispensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESENZIONE

Significato/Curiosità : Esonero, dispensa

Paolo Borsellino Borsellino fu costretta a gravi rinunce e sacrifici. A Paolo fu concesso l'esonero dal servizio militare di leva poiché egli risultava "unico sostentamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Anagramma di esonero che rima con spose; dispensa ti da obblighi; Invecchiati troppo in dispensa ; È indispensa bile per guidare l aereo nella nebbia; È indispensa bile alla fotocopiatrice;