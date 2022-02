Domina al centro di Piazza Navona, a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Domina al centro di Piazza Navona, a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : FONTANA DEI FIUMI

Significato/Curiosità : Domina al centro di Piazza Navona, a Roma

Obelischi di Roma l'architetto Gian Lorenzo Bernini lo innalzò al centro di Piazza Navona. L'Obelisco del Quirinale (Piazza del Quirinale) fa parte della fontana dei Dioscuri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

