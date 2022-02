Un dispositivo per dilatare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo per dilatare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPANSORE

Tracheotomia impiegati variano per il tipo di strumento usato per dilatare la trachea e creare lo stoma. I principali metodi sono: Ciaglia Blue Dolphin (usa un palloncino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

