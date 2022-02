I dispositivi detti anche tavolette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I dispositivi detti anche tavolette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TABLET

Significato/Curiosità : I dispositivi detti anche tavolette

Computer quali hard disk, floppy disk, CD, pen drive ecc. Tutti questi dispositivi sono detti anche periferiche di sistema. Il computer non potrebbe funzionare senza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

