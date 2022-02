Si dice di cose che si fanno senza sforzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di cose che si fanno senza sforzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FACILI

Significato/Curiosità : Si dice di cose che si fanno senza sforzo

Laudato si' paragrafo 80 si afferma: «Egli [lo Spirito Santo, n.d.r.] ha voluto limitare sé stesso creando un mondo bisognoso di sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con dice; cose; fanno; senza; sforzo; Lo dice f intervistato; Si dice di affari poco puliti; Radice dell orto; Il Codice di Dan Brown; Il modo di vedere le cose ; Lo sono le cose che devi restituirgli; Stando così le cose ; Lo sono le cose che compro; fanno paccheri e trofie; I ciclisti lo fanno tra le auto in coda; Si fanno quelli d intesa; fanno risparmiare i contribuenti; Indumento senza maniche; Crudele, senza cuore; Zar senza cuore; Opera d arte senza uguali; Lo sforzo dei cavalli da tiro; Può provocarla uno sforzo ; Si gonfia sotto sforzo ; Cambiano lo sforzo in scorno; Cerca nelle Definizioni