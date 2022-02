Deporre in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deporre in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TESTIMONIARE

Significato/Curiosità : Deporre in tribunale

A mezzanotte va la ronda del piacere in grado di testimoniare che la fine di Gino era dovuta a un incidente. Per salvare Tina dall'ergastolo, Gabriella cerca di spingere Andrea a Deporre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con deporre; tribunale; deporre delicatamente a terra; deporre le armi; deporre ... davanti a un obbiettivo; Chiamata a deporre ; Lo sono gli avvocati in tribunale ; Si discute in tribunale ; tribunale Arbitrale dello Sport; Si risolve in tribunale ; Cerca nelle Definizioni