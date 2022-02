Delicato lavoro al tombolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delicato lavoro al tombolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRINA

Significato/Curiosità : Delicato lavoro al tombolo

Altre definizioni con delicato; lavoro; tombolo; delicato come certi argomenti; È delicato quello di molti fiori; delicato fiore rosaceo; delicato infuso; Impegnato in un lavoro ; Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro ; Contratto Collettivo di lavoro ; Gravano anche sul datore di lavoro ; Fare un capitombolo ; Capitombolo o ruzzolone; Un agile capitombolo ; Cerca nelle Definizioni