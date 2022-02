Si cuoce al forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cuoce al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARROSTO

Cordon bleu un filetto ripieno di prosciutto cotto e formaggio fondente, che si cuoce al forno. Il termine cordon bleu, nell'accezione moderna compare abbastanza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

