Così è la pillola che s indora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la pillola che s indora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARA

Significato/Curiosità : Cosi e la pillola che s indora

Altre definizioni con così; pillola; indora; così inizia il cantico a Maria Addolorata; È così per tutti gli Inglesi; così comincia la scoperta; così firmava Pietro Trapassi; Così è anche chiamata una pillola o compressa; Come a dire pasticca, pillola ; Viene trattata con una nota... pillola azzurra; Rivestire la pillola ; S indora quella amara; Si indora no per.. addolcirle; Si può indora re; Cerca nelle Definizioni