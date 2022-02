Così inizia il cantico a Maria Addolorata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così inizia il cantico a Maria Addolorata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STABAT

Significato/Curiosità : Cosi inizia il cantico a Maria Addolorata

Immacolata Concezione (reindirizzamento da Beata Vergine Maria Immacolata) l'insegnamento della Chiesa, ravvisabili nel cantico dei Cantici e nei Proverbi: Nel Nuovo Testamento il passo principale che la tradizione cattolica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

