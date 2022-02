Consunti per l uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consunti per l uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOGORI

Significato/Curiosità : Consunti per l uso

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista quando capitava la necessità di riscrivere gli statuti, o erano Consunti dal continuo uso, venivano fatti copiare da abili amanuensi e miniatori, magari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

