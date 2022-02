Con Melilla è una città spagnola in Marocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con Melilla è una città spagnola in Marocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEUTA

Significato/Curiosità : Con Melilla e una citta spagnola in Marocco

Protettorato spagnolo del Marocco indipendente del Marocco. La parte meridionale del protettorato rimase tuttavia sotto sovranità spagnola fino al 1958. Solo Ceuta e Melilla e Ifni rimasero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

