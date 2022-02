Lo colpisce chi mira giusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo colpisce chi mira giusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENTRO

Significato/Curiosità : Lo colpisce chi mira giusto

RPG-7 lanciarazzi. Sono disponibili due sistemi di mira, uno con un elaborato reticolo che serve per dare l'anticipo giusto al tiro in caso di veicolo in movimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con colpisce; mira; giusto; colpisce il naso; Malattia che colpisce le orecchie; colpisce all improvviso; Una donna che colpisce ; La Hamilton amata dall ammira glio Nelson; Lo si ammira nel cielo; Con le carte fanno mira bilia; Lo Stato dove si ammira il Machu Picchu; La protegge san giusto ; Valutato meno del giusto ; È giusto motivo di merito; La città servita dall aeroporto San giusto ;