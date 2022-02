Circolo che può essere esclusivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolo che può essere esclusivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLUB

Significato/Curiosità : Circolo che puo essere esclusivo

Club per gentiluomini (sezione Origine dei circoli italiani) Il più antico Circolo, ancora esistente, è il Circolo degli Uniti di Siena, fondato nel 1657 e tutt'ora attivo. In Inghilterra il Circolo più longevo si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

