La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : SANTA MARIA DELLA SALUTE

Significato/Curiosità : La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste

Camposampiero (categoria Pagine che utilizzano Timeline) provocando una grave carestia, alla quale seguì l'arrivo di un'epidemia, indicata genericamente dalle fonti come "peste". Nel 774, circa duecento anni dopo l'inizio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con chiesa; veneziani; eressero; voto; dopo; epidemia; peste; I fedeli della chiesa greca; In chiesa è facile sentire il suo profumo; La suprema istituzione della chiesa cattolica; Un francescano portoghese trai dottori della chiesa ; Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani ; Biscottini veneziani ; Un Daniele fra i patrioti veneziani ; Tipici canali veneziani ; Dà il voto in cabina; voto ... referendario; Ne fanno voto gli ecclesiastici; Gli ex voto si donano per quella ricevuta; Vi si entra dopo i trentanove; Ottenuto dopo lunga attesa; Viene subito dopo il cav; Il periodo dopo cui ritornano gli stessi giorni della settimana alle medesime date dell anno; Così è il male che genera epidemia ; L’epidemia del 1918; Il pericoloso ripresentarsi di un’epidemia ; Uccello delle tempeste ; La città del romanzo La peste di Camus; Veniva invocato contro la peste ; La peste nera del 300; Cerca nelle Definizioni