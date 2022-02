Cela il viso a carnevale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cela il viso a carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCHERA

Altre definizioni con cela; viso; carnevale; cela ta alla vista; Miscela per bombe incendiarie; Luoghi per cela rsi; Come dire cela te; Detestato, inviso ; Storica località in provincia di Treviso ; Improvviso sprazzo di luce; Rende smorto il viso ; Un tipo di maschera... non carnevale sca; Si lanciano nella Battaglia del carnevale di Ivrea; Sfilano durante il carnevale di Viareggio; Dolciumi di carnevale detti anche chiacchiere;