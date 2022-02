Catena spagnola di negozi di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catena spagnola di negozi di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZARA

Significato/Curiosità : Catena spagnola di negozi di moda

Luisa Spagnoli italiana, nota soprattutto per l'ideazione del Bacio Perugina e per la Catena di negozi d'abbigliamento che porta il suo nome. Nata da Pasquale Sargentini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con catena; spagnola; negozi; moda; Holiday catena di hotel; Una catena che distribuisce cibi nostrani; La catena montuosa tra la Francia e la Spagna; catena franco-spagnola; Con Melilla è una città spagnola in Marocco; Gli antipasti della cucina spagnola ; Ex moneta spagnola ; Era la moneta spagnola ; Nei chioschi e nei negozi ; negozi etto di alimentari; Un negozi o per viaggiatori; Sono vicine nel negozi o; La moda del giorno; Una Casa di moda conosciuta in tutto il mondo; L interprete... d una sfilata di moda ; Cambiano la moda in voga; Cerca nelle Definizioni