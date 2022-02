Un capoluogo di provincia sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un capoluogo di provincia sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NUORO

provincia di Nuoro La provincia di Nuoro (provìntzia de Nùgoro in sardo) è una circoscrizione amministrativa della Sardegna che si estende per 5.638 km2 con una popolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

