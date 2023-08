La buca in un solo colpo del golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La buca in un solo colpo del golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosita : La buca in un solo colpo del golf

Pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green)... Britannico ace – personaggio dell'anime bakugan battle brawlers: new vestronia e comparsa di bakugan: potenza mechtanium ace – personaggio di g.i. joe ace – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

