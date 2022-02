I brillanti per i lustrini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I brillanti per i lustrini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRASS

Significato/Curiosità : I brillanti per i lustrini

Paillettes (reindirizzamento da lustrini) Le paillettes o lustrini, spesso accostati alla bigiotteria detta strass dal nome del suo ideatore Georges Frédéric Strass, sono piccoli dischi di materiale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

