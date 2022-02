Un azienda che acquista molto greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azienda che acquista molto greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosità : Un azienda che acquista molto greggio

Multinazionale (reindirizzamento da azienda multinazionale) risultato, il petrolio viene esportato allo stato greggio. Va poi tenuto conto che ogni impresa è un insieme unico di fattori, competenze e procedure; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con azienda; acquista; molto; greggio; Titolare di una grossa azienda ; Marchio di un azienda ; Il complesso di tutti i dipendenti di un azienda ; Un azienda agricola; Si acquista no con la ricetta; Li acquista no le fonderie; Luogo in cui si acquista no oggetti vecchi e usati; Titoli acquista ti dai risparmiatori; Animali molto timidi; Lo è chi è molto irrequieto; Un reality molto seguito; molto povero, indigente; Il noto greggio ; Fissa la produzione di greggio ; Si distilla dal greggio ; Il simpatico greggio dello spettacolo; Cerca nelle Definizioni