Avvolto, rivestito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvolto, rivestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICOPERTO

Significato/Curiosità : Avvolto, rivestito

Cuneese al rum cioccolato fondente e rum, il tutto rivestito da uno strato di cioccolato fondente, che si produce a Cuneo. Solitamente è avvolto in carta rossa con scritte dorate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con avvolto; rivestito; L uccello conosciuto come avvolto io degli agnelli; Filetto avvolto in pasta sfoglia: in __; Il tipico avvolto io delle Ande; È avvolto da fitti veli; rivestito con un metallo antiruggine; rivestito d un prezioso metallo; rivestito di morbida pelle, come certi divani; rivestito da uno strato di metallo come l'oro; Cerca nelle Definizioni