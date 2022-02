L atterrare dell aliante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atterrare dell aliante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLANARE

Significato/Curiosità : L atterrare dell aliante

aliante tipo di aliante, il PW-5, progetto che è stato scelto dalla FAI in occasione di un concorso indetto dalla stessa Federazione, per un tipo di aliante dalle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

