Aspra come l aceto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspra come l aceto.

Soluzione 5 lettere : ACIDA

Significato/Curiosità : Aspra come l aceto

aceto balsamico preferita un'acidità più complessa e meno Aspra rispetto a quella tipica della presenza di aceto di vino. L'aceto balsamico è un condimento che si adatta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

