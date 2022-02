Alberi del Libano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi del Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEDRI

Significato/Curiosità : Alberi del Libano

Cedrus libani cedro del Libano (Cedrus libani, A.Rich. 1823) è una specie appartenente alla famiglia Pinacee. Migliaia di anni fa estesi boschi di questo albero ricoprivano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

